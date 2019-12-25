Корабли якобы подорвали украинский суверенитет.

Украина арестовала 32 судна, которые заходили в порты Крыма. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в Генеральную прокуратуру Украины.

Причина в том, что корабли якобы нарушили правила въезда и выезда на территорию Крыма, чем подорвали украинский суверенитет. Украинская прокуратура считает, что судовладельцы, операторы и капитаны судов должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Также украинская сторона пообещали обратиться в Интерпол, чтобы объявить моряков в розыск.

Ранее на Украине призвали "устроить" России "Перл-Харбор".

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