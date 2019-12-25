Украинский политолог рассчитывает на военное решение вопроса с полуостровом.

На Украине призвали "устроить" России "Перл-Харбор". Об этом в эфире местного телеканала "Прямой" сообщил политолог Зиновий Свереда. Он предложил властям страны разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса. Специалист считает, что "нормандский саммит" заводит Украину "в никуда", а Берлин и Париж занимают неоднозначную позицию в переговорах с Москвой по данным вопросам. Эксперт уверен, что к обсуждениям следует подключить Лондон и Вашингтон.

Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров…Реальная оборона – это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск Зиновий Свереда, украинский политолог

Эксперт призвал вводить "конкретные меры", включая ликвидацию Керxенского моста. В отношении российского флота он считает возможным "устроить Перл-Харбор". Свереда уточнил, что Киев может сравнивать себя с передовыми государствами в вопросах защиты собственных национальных интересов. По мнению политолога, в этом случае Великобритания и США будут относиться к Украине как к партнеру.

Байден в годовщину нападения Японии на Перл-Харбор призвал американцев помнить о погибших.

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