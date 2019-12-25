Джо Байден в годовщину нападения Японии на Перл-Харбор призвал американцев помнить о погибших. Об этом кандидат в президенты от демократической партии сообщил в публикации в собственном Twitter-аккаунте. Политик выступил с заявлением по случаю 79-ой годовщины с момента трагических событий.
Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на базе Перл-Харбор 79 лет назад. Мы также салютуем тем, кто непреклонно и мужественно исполнял свой долг. Наша страна находится в неоплатном долгу перед теми, кто служил в ВС, и должна обеспечить им всю ту заботу, на которую они имеют полное право
Джо Байден, американский политик
Напомним, что вооруженные силы императорской Японии атаковали американскую военно-морскую базу на Гавайях в годы второй мировой войны. Это произошло 7 декабря 1941 года. Потери США составили более 2,3 тысяч военнослужащих, а также четыре линкора, 188 боевых самолетов. Это нападение заставило США вступить во вторую мировую войну.
Байден позвал Трампа на свою инаугурацию.
Фото: Pixabay.com
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