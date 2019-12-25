Ученые объяснили, при каких условиях возникает необычный процесс.

Укладка и скручивание графена открыли редкую форму магнетизма. Об этом физики рассказал в публикации для издания Nature Physics. По словам экспертов, многослойные структуры из трех листов графена имеют магнитные свойства, которые резко появляются или исчезают при сдвигах в положении этих слоев.

У чистого углерода нет магнитных свойств. Однако, как мы выяснили, этого можно добиться, если взять три листа графена и уложить их друг на друга под определенным углом Мэттью Янкович, профессор Колумбийского университета

Специалисты объяснили, что поворот одного из листов графена под определенным углом заставляет носителей тока двигаться без потерь энергии. Этот процесс напомнил ученым пары электронов в сверхпроводниках. При их небольшом отклонении во взаимодействии электронов возникает непреодолимый барьер для других частиц. Физика называют вещества, в которых происходит данный процесс, "изоляторами Мотта".

На основе графена создали детектор терагерцового излучения.

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