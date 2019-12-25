Уиткофф заявил, что провел с Путиным и его окружением 24-25 часов

В США напомнили о рабочих контактах с Кремлем по урегулированию на Украине.

Американский специальный посланник президента-республиканца Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал о том, что в общей сложности провел около 24-25 часов на рабочих встречах с российским президентом Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. Такую оценку иностранный эксперт дал 19 августа в интервью для местного телеканала Fox News. Высокопоставленный гость из Белого дома ответил на вопрос ведущего СМИ о том, сколько часов он говорил с лидером Кремля по теме мирного урегулирования регионального конфликта на Украине.

Вероятно, около 24 или 25 часов... личное время с ним, а также с некоторыми из его людей. Стивен Уиткофф, спецпосланник главы США

Американский дипломат указал, что говорит, в частности, также об общении с помощником президента России Юрие Ушакове и министре по иностранным делам Сергее Лаврове. Стивен Уиткофф неоднократно летал в Россию, где его принимало российское руководство, включая самого главу государства Владимира Путина.

Politico: Уиткофф хочет, чтобы с России сняли энергетические санкции.

Фото: YouTube / Fox News Clips