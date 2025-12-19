Американец раскрыл подробности экономического урегулирования украинского кризиса.

Мирное урегулирование регионального кризиса на украинской территории свелось к обсуждению буквально одного вопроса. Соответствующее заявление специальный посланник американского президента-речпубликанца Дональда Трампа Стивен Уиткофф сделал западным журналистам, выступая на полях Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давосе. Иностранный эксперт из Вашингтона рассказал о том, что создание беспошлиной зоны киевским режимом позволит помочь экономической системе Украины в будущем и развитию промышленности. Делегаты на переговорах обсуждали тему траектории роста местной экономики и ее финансовой системы, а также рынки капитала и формирование рабочих мест.

В буквальном смысле всеобъемлющая тема, и я думаю, мы свели ее к одному вопросу и обсудили варианты этого вопроса, что означает, что он в принципе решаем. Так что если обе стороны хотят решить этот вопрос, мы его решим. Такова моя позиция. Стивен Уиткофф, спецпосланник из США

Стивен Уиткофф добавил, что в начале обсуждений было небольшое замешательство между делегатами, но уже сейчас переговорщики находятся на завершающей стадии обсуждения тем по мирному урегулированию на Украине.

Уиткофф подтвердил, что вылетает вечером 22 января в Москву.

Фото: YouTube / Bloomberg Television