Уиткофф: США на второй встрече с иранской стороной поняли, что сделки не будет

Спецпосланник из Вашингтона объяснил, что СШа хотели добиться справедливой сделки от Тегерана.

Американские переговорщики после второй рабочей встречи с иранской командой поняли, что Вашингтону и Тегерану не удастся заключить сделку. Соответствующее заявление сделал специальный посланник администрации Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф. Иностранный чиновник дал в интервью для местного телеканала Fox News.

Мы попытались заключить с ними справедливую сделку. К концу второй встречи стало предельно ясно, что это невозможно. Но мы прибыли на третью встречу, чтобы дать им еще одну попытку. Стивен Уиткофф, спецпосланник из США

Напомним, что новостной портал Axios сообщал со ссылкой на собственные источники о том, что США и Израиль согласовали возможный временной промежуток для начала атаки в отношении Тегерана еще за неделю до начала нового раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Женеве. Иранская делегация на мероприятии говорила о неотъемлемом праве иранской республики на обогащение ядерных материалов. Их оппоненты заметили, что у США есть неотъемлемое право "остановить" это.

