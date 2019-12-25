Уиткофф: Ирану предлагали бесплатное ядерное топливо за паузу в обогащении урана

В США сообщили, от какого именно предложения Иран отказался.

Белый дом еще до начала военной операции в ходе переговоров с Ираном предлагал оппонентам из Тегерана на следующие десять лет отказаться от обогащения урана в обмен на поставки бесплатного ядерного топлива. Соответствующее заявление сделал специальный посланник администрации Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф. Иностранный чиновник дал в интервью для местного телеканала Fox News.

Мы обсуждали с ними отказ от какого-либо обогащения урана на 10 лет и сказали, что мы заплатим за топливо. Они отказались. Стивен Уиткофф, спецпосланник из США

Ранее американский новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники объявил общественности, что в ходе двусторонних переговоров в Женеве вашингтонская администрация предлагала Ирану ввести 10-летний мораторий на обогащение урана. Также США предложили поставки бесплатного ядерного топлива для атомных электростанций.

Уиткофф: США на второй встрече с иранской стороной поняли, что сделки не будет.

Фото: YouTube / Fox News