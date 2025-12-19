Уиткофф подтвердил, что вылетает вечером 22 января в Москву

В Давосе американец подтвердил планы по рабочим визитам в Россию и ОАЭ.

Специальный посланник американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил, что вечером 22 января отправится в Москву. Соответствующее заявление иностранные эксперт сделал западным журналистам, выступая на полях Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давосе. Он подтвердил сведения о том, что руководитель инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк входит в вашингтонскую команду по мирному урегулированию кризиса на Украине и выступает консультантом по экономическим вопросам.

Сегодня вечером мы отправляемся в Москву. Мы с Джаредом Кушнером постоянно говорим о важности процветания, и в нашей команде есть, на мой взгляд, лучший в своем классе советник по вопросам процветания - Ларри Финк....Мы не остаемся, а сразу отправимся в Абу-Даби. Стивен Уиткофф, спецпосланник из США

Таким образом американец подтвердил слухи о рабочих контактах по урегулированию на Украине. Мероприятия организованы на уровне рабочих групп в Абу-Даби. Они пройдут после визита Уиткоффа в Москву, где его примет у себя глава государства Владимир Путин. Также Стивен Уиткофф надеется в ближайшем будущем отправиться в Киев.

Кремлю важно понять итоги работы США с Украиной после встречи Путина с Уиткоффом.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television