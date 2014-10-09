Актеру не понравился юмор Криса Рока о его жене.

Американский актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения "Оскара" Криса Рока. Таким образом лауреат премии, удостоенный статуэтки в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Король Ричард" вступился на 94-ой торжественной церемонии за честь жены. Из-за этого инцидента организаторам мероприятия пришлось временно отключить звук трансляции. Торжественная церемония транслировалась на местном телеканале ABC.

Конфликт произошел после того, как юморист Крис Рок пошутил о прическе жены Уилла Смита Джейды Пинкетт-Смит. Он сравнил актрису с героиней Деми Мур в культовой картине "Солдат Джейн". Ради роли Мур пришлось обрить наголо. При этом сама Пинкетт-Смит говорила прессе ранее о своей проблеме с выпадением волос. Она пришла на "Оскар" с обритой головой.

Люблю тебя, Джейда, не могу дождаться увидеть тебя в "Солдате Джейн 2". Крис Рок, ведущий

После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего по лицу. Он вернулся на место, прокричав оттуда Року, чтобы тот не трогал его жену. По мимике и губам рассерженного актера зрители смогли прочитать его слова. Внимательная аудитория заметила, что изначально Смит посмеялся над шуткой. Однако по выражению лица его жены стало понятно, что ей не понравилась шутка.

"CODA: ребенок глухих родителей" удостоена "Оскара" в номинации "Лучший фильм".

Фото и видео: ABC

