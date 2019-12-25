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Уилл Смит побывал на тренировке "Зенита" в Дубае
Сегодня, 12:06
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nastya960

Уилл Смит побывал на тренировке "Зенита" в Дубае

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В воскресенье, 31 января, футбольная команда приступила ко второму этапу "Газпром"-тренировочных сборов в Дубае.

Уилл Смит побывал на тренировке "Зенита" в Дубае. Снимок опубликован в социальных сетях футбольной команды.

"Зенит" прибыл на тренировочные сборы в Дубае вечером 15 января. В воскресенье, 31 января, футбольная команда приступила ко второму этапу "Газпром"-тренировочных сборов в Дубае.

Вместе с командой 31 января начали работать Артем Дзюба и Андрей Лунев, прилетевшие из Петербурга. На первый этап они не попали из-за положительных тестов на коронавирус.

Ранее Семак раскрыл трансферные планы "Зенита" в межсезонье.

Фото: ВКонтакте/ ФК "Зенит"

Теги: дубай, зенит, уилл смит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе, Картина дня,

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