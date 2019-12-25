МЧС предупредило петербуржцев о гололедице в субботу

Автолюбителей предупредили о необходимости поскорее сменить резину на зимнюю.

В субботу, 5 ноября, погода в Северной столице резко ухудшится, а на дорогах образуется гололедица. Такое предупреждение опубликовало ГУ МЧС РФ по городу.

Скользкая проезжая часть может привести к увеличению числа аварий, поэтому водителям настоятельно рекомендуют позаботиться о смене шин на зимнюю резну.

Ранее мы сообщили о том, что 4 ноября в Петербурге и Ленобласти выпал первый снег. В Северной столице он растаял, не успев долететь до земли. Изначально первые признаки зимы ожидали в воскресенье, 6 ноября.

Фото: Piter.TV