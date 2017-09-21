Эксперты прокомментировали угрозы Трампа в адрес Омана

Фактически это угрозы в адрес очередной хитрой британской конструкции.

Угрозы Трампа в адрес Омана в связи с его переговорами с Ираном интересны тем, что фактически это угрозы в адрес очередной хитрой британской конструкции. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты уточнили, что Оман – традиционный и неизменный британский клиент, и его частные переговоры с Ираном об условиях прохождения Ормузским проливом не могут не быть санкционированы Лондоном, очень плотно опекающим и местных силовиков, и правящую династию.

Так что заявления Трампа про то, что "если Оман встанет у нас на пути, мы его разбомбим", – это из серии "кошку бьют, а слуге намек дают". Другой вопрос, что максимум который сейчас Штаты могут себе позволить, это закрыть пролив для всех (в том числе для Омана). Открыть его на своих условиях сил у них нет. Telegram-канал "Мейстер"

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