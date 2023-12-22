Уголовное дело об избиении подростков на востоке Москвы передали в центральный аппарат СК

Александр Бастрыкин дал поручение по расследованию.

Расследование уголовного дела по факту избиения двух подростков, произошедшего около торгового центра на Щелковском шоссе в восточной части столицы, находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. Соответствующее поручение сделал председатель надзорного ведомства Александр Бастрыкин.

...Поручил руководителю ГСУ СК по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль. пресс-служба СК РФ

Напомним, что восемь молодых людей беспричинно избили двух ранее незнакомых несовершеннолетних прохржих.. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ за хулиганство.

В Приамурье при пожаре в частном доме погибли двое детей.

Фото и видео: Следственный комитет России