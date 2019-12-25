Ударный беспилотник "Гром" будет оснащен высокоточными ракетами Х-38

Эксперты рассказали о вооружении дрона.

Перспективный ударный беспилотник "Гром" будет оснащен высокоточными управляемыми ракетами Х-38. Об этом журналисты ТАСС сообщили со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. В "Тактическом ракетном вооружении" уточнили, что Х-38 обладает модульной конструкцией. В зависимости от задач ракеты оснащены одной из четырех головок самонаведения. Дальность ракеты составляет 70 километров при скорости полета более 2М.

Беспилотный летательный аппарат "Гром", разработанный компанией "Кронштадт", в одном из вариантов собственных ударных возможностей будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух - поверхность. источник агентства

В компании "Кронштадт" добавили, что собственные ударные возможности беспилотника "Гром" связаны с наличием у него четырех точек подвески. Две из них находятся под консолями крыльев и еще две - внутри фюзеляжа.

Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник".

Фото: Минобороны России