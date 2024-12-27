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Ударные FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении

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Задача выполнена силами "Юга" на СВО.

Российские ударные FPV-дроны в ходе проведения специальной военной операции уничтожили опорный пункт и минометную позицию Вооруженных сил Украины на кураховском направлении спецоперации.  Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена мотострелковым полком "Южной" группировкой войск. 

Военнослужащие уточнили, что беспилотники от разведывательной роты поддержали действия штурмовых и танковых подразделений по освобождению территорий Донецкой Народной Республики. Специалисты продолжают ликвидировать опорники, огневые точки, скопление живой силы местных вооруженных формирований на кураховском направлении в зоне СВО. Расчет БПЛА при несении боевого дежурства обнаружил опорный пункт ВСУ и позицию миномета с расчетом. Операторами с дрона были осуществлены сбросы боеприпасов, которые точно поразили цели противника.

Также по выявленным разведчиками целям был нанесен удар артиллерией.

пресс-служба Минобороны России

ЗРК "Гибка-С" уничтожил украинскую "Бабу-ягу" на дальности 2,5 км.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: fpv-дроны, всу, кураховское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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