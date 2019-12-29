Журналисты прокомментировали морские испытания ракеты.

Удар российского гиперзвукового "Циркона" сравнили с молнией. Зарубежные СМИ оценили информацию о первых морских испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты РФ. Об этом заявили журналисты из издания Naval News.

Ранее ракета пролетела более 500 км от Баренцева моря до цели на Северном Урале. Тесты проводились в январе 2020 года с фрегата "Адмирал Горшков". На корабле также находятся "Калибры" и "Ониксы". Иностранцы напомнили, что успешные запуски "Циркона" проводились еще в декабре 2018 года. Тогда военные выпустили ракеты с прибрежной платформы.

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Успешные морские испытания дадут старт экспериментам "Циркона" и с других кораблей. Это может произойти уже в текущем году. Журналисты отметили, что на данный момент нет ни одного доступного снимка секретной разработки России.

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