Учительница музыки рассказала о нападении подростка в Петербурге

У петербурженки диагностирована гематома на бедре, она проходит амбулаторное лечение.

Полицейские Северной столицы задержали 16-летнего подростка, который выстрелил из пневмата в учительницу музыки. Пострадавшая рассказала об обстоятельствах произошедшего в беседе с телеканалом "360".

По словам педагога, вечером 14 октября она возвращалась домой через школьный двор и увидела группу подростков во главе с молодым человеком, на котором была камуфляжная одежда и каска. В руке у него был автомат.

Я спокойно прошла мимо. Однако практически сразу со спины ко мне подошел незнакомец, который направил яркий свет в лицо. Одновременно я услышала хлопок и почувствовала боль в правом бедре. Собеседница телеканала "360"

Когда женщина закричала, подростки скрылись с места происшествия. Пострадавшая обратилась к правоохранителям и поехала в травмпункт, где ей оказали помощь. У петербурженки диагностирована гематома на бедре, она проходит амбулаторное лечение.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан аферист, оформлявший кредиты на граждан без их согласия.

Фото: Piter.TV