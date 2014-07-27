В Петербурге задержан аферист, оформлявший кредиты на граждан без их согласия

По данным правоохранителей, подозреваемый перечислил все полученные незаконным путём средства на свой счет, а затем присвоил и растратил их на собственные нужды.

Во вторник, 21 ноября, сотрудники полиции задержали объявленного в международный розыск мошенника в Северной столице. Мужчина оформлял кредиты на граждан, не получив на это их согласие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что подозреваемый является 37-летним гражданином одного из государств ближнего зарубежья. Ему вменяют оформление на территории своего родного государства кредитов на имена сограждан без их согласия, и подделывании подписей в заявлениях с просьбой о предоставлении кредитов. Общая сумма кредитных средств эквивалентна 3 850 000 российских рублей.



По данным правоохранителей, подозреваемый перечислил все полученные незаконным путём средства на свой счет, а затем присвоил и растратил их на собственные нужды. Таким образом, потерпевшим был ущерб в особо крупном размере. Также мужчина скрывался от правоохранительных органов своего государства: он доставлен в отдел полиции и будет передан инициатору розыска.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские полицейские задержали угонщиков автомобиля в Ленобласти.

Фото: Piter.TV