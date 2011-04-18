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В Петербурге 16-летний подросток стал обвиняемым по делу о стрельбе в прохожую
Сегодня, 13:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 16-летний подросток стал обвиняемым по делу о стрельбе в прохожую

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Подростку предъявлено обвинение в хулиганстве.

В Петербурге подростку предъявлено обвинение в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба СК по Северной столице.

Следственным отделом по Приморскому району предъявлено обвинение 16-летнему подростку в хулиганстве. По версии следствия, вечером 14 октября около одного из домов по Яхтенной улице он выстрелил из пневматического оружия в сторону проходящей мимо 49-летней петербурженки, причинив ей телесное повреждение. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. 

Следователем проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и сбор доказательств.

Ранее ещё один хулиган выстрелил из аэрозольного пистолета на Купчинской улице в ответ на замечание.

Фото: Piter.tv

Теги: хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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