Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы. Информацию предоставил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян "Известиям". Эксперт пояснил, что от тепла насекомые просыпаются но затем погибают. Это происходит из-за того, что они не могут прокормиться в достаточной степени. При этом нарушается пищевая цепочка, так как личинками комаров питаются рыбы.
Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых они - существенная часть рациона
прокомментировал специалист
Жители страны отметят уменьшение популяции рыб через полгода или год. Также глобальное потепление влияет на замерзание рек. Вода начинает сковываться льдом гораздо позже, а оттаивает раньше. Это сказывается на жизни многих живых организмов.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Южно-Приморском парке зацвела верба и проснулись голодные комары.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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