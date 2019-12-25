Насекомые раньше просыпаются, но не могут найти еду.

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы. Информацию предоставил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян "Известиям". Эксперт пояснил, что от тепла насекомые просыпаются но затем погибают. Это происходит из-за того, что они не могут прокормиться в достаточной степени. При этом нарушается пищевая цепочка, так как личинками комаров питаются рыбы.

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Жители страны отметят уменьшение популяции рыб через полгода или год. Также глобальное потепление влияет на замерзание рек. Вода начинает сковываться льдом гораздо позже, а оттаивает раньше. Это сказывается на жизни многих живых организмов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Южно-Приморском парке зацвела верба и проснулись голодные комары.

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