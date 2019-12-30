Сегодня воздух прогреется до +8 градусов.

В среду, 15 января, стало известно о том, что в Южно-Приморском парке зацвела верба и проснулись голодные комары. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сонные комары пытались атаковать отдыхающих.

"Насекомое было вялым, но все равно пыталось протянуть в сторону отдыхающих свой кровососущий хоботок", —отмечают местные жители.

Напоним, что сегодня столбики термометров поднимутся до +6..+8 градусов. В Ленинградской области – до +3…+8 градусов. С юго-запада будет дуть порывистый ветер со скоростью 7-12 м/с.

Ранее мы сообщали о том, что тёплый январь вернул в Петербург стаи лебедей.

Фото:Pixabay