Тёплый январь вернул в Петербург стаи лебедей

По мнению орнитологов, в последние годы лебеди всё чаще проводят зиму в незамерзающих водоёмах.

В среду, 15 января, стало известно о том, что тёплый январь вынудил вернуться в Петербург стаи лебедей. Об этом сообщает пресс-служба "Дирекции комплекса защитных сооружений города".

Эксперты отметили, что в эту зиму Финский залив так и не сковал лёд, именно это и послужило причиной для возвращения лебедей.

Стаю лебедей заметили рядом с дамбой. Орнитологи заявили, что с каждым годом птицы всё чаще проводят зимовку в незамерзающих водоёмах. Кроме того, появление водоплавающих птиц, на КЗС свидетельствует о благоприятной экологической обстановке.

Напомним, что эти лебеди занесённы в Красную книгу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 15 января воздух прогреется до +8 градусов.

Фото:пресс-служба "Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга"