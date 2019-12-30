В Петербурге 15 января воздух прогреется до +8 градусов

Над городом в этот день нависнут облака и пройдут дожди.

В середине недели, 15 января, над Петербургом нависнет атлантический циклон. Об этом в Facebook сообщил специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Над городом в этот день нависнут облака и пройдут дожди. Столбики термометров при этом поднимутся до +6..+8 градусов. В Ленинградской области – до +3…+8 градусов. С юго-запада будет дуть порывистый ветер со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление опустится ниже нормы.

Если прогноз оправдается, 15 января будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В 1975 году она составляла 5,5 градуса.

Фото: Piter.TV