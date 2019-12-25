Учёный из Петербурга создала два новых сорта арахиса для сокращения импортозависимости

Сорта "Виктория" и "Бемоль" превосходят существующие аналоги по продуктивности и массе семян.

Российские ученые создали два новых перспективных сорта арахиса, которые могут стать основой для развития отечественного производства этой культуры. Сорта "Виктория" и "Бемоль", разработанные во Всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР), переданы на государственное сортоиспытание.

Как сообщили в пресс-службе ВИР, новые сорта превосходят стандартный сорт "Отрадокубанский" по продуктивности, массе бобов и семян. Разработка стала результатом трехлетнего исследования младшего научного сотрудника института Виктории Бемовой, которая изучила 63 образца арахиса из коллекции ВИР, выращивая их в Краснодарском крае и Астраханской области.

Особое внимание в исследовании уделено гену cus, отвечающему за синтез кукумопина — вещества, участвующего в защите растения. В ходе работы впервые в России была определена тканеспецифичность экспрессии этого гена, выявлен полиморфизм его нуклеотидной последовательности у разных образцов. Результаты исследования уже внедрены в образовательные программы СПбГУ, Научно-технологического университета "Сириус" и курсов повышения квалификации ВИР.

Разработка отечественных сортов арахиса особенно актуальна, поскольку Россия входит в число крупнейших импортеров этой культуры — ввоз сырого арахеса за 2024 год оценивался в $220,45 млн. Основными поставщиками являются Бразилия, Аргентина и Индия.

Ранее Piter.TV сообщал, что на 105-м году жизни умерла блокадница и звезда TikTok Нина Сахарнова.

Фото: pxhere.com