В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Петербургский учёный получил премию президента России. Об этом сообщает пресс-служба ИТМО.
Известно, что лауреатом Премии Президента РФ стал ученый Университета ИТМО Сергей Макаров. Его наградят высокой наградой и 5 млн рублей за вклад в изучение оптических свойств резонансных полупроводниковых наночастиц.
"Сама концепция оптических резонансов в наночастицах была развита немецким ученым Густавом Ми еще в начале XX века, однако не могла тогда найти большого применения для оптических задач из-за отставания экспериментальной инфраструктуры",
—рассказывает учёный.
Преполагается, что соответствующее открытие в будущем поможет победить рак или же создать оптические компьютеры.
Ранее мы сообщали о том, что китайским студентам СПбГУ и СПбГЭУ посоветовали остаться в Петербурге.
Фото:пресс-служба ИТМО
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