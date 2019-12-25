Высокая награда и 5 млн рублей ждут физика за вклад в изучение оптических свойств резонансных полупроводниковых наночастиц.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Петербургский учёный получил премию президента России. Об этом сообщает пресс-служба ИТМО.

Известно, что лауреатом Премии Президента РФ стал ученый Университета ИТМО Сергей Макаров. Его наградят высокой наградой и 5 млн рублей за вклад в изучение оптических свойств резонансных полупроводниковых наночастиц.

"Сама концепция оптических резонансов в наночастицах была развита немецким ученым Густавом Ми еще в начале XX века, однако не могла тогда найти большого применения для оптических задач из-за отставания экспериментальной инфраструктуры", —рассказывает учёный.

Преполагается, что соответствующее открытие в будущем поможет победить рак или же создать оптические компьютеры.

Ранее мы сообщали о том, что китайским студентам СПбГУ и СПбГЭУ посоветовали остаться в Петербурге.

Фото:пресс-служба ИТМО