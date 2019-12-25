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Китайским студентам СПбГУ и СПбГЭУ посоветовали остаться в Петербурге
Сегодня, 10:02
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IRINA_CHALKINA

Китайским студентам СПбГУ и СПбГЭУ посоветовали остаться в Петербурге

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Для них будет составлен индивидуальный график зачетов и экзаменов.

В четверг, 6 февраля,сатло известно о том, что Китайским студентам СПбГУ и СПбГЭУ посоветовали остаться в Петербурге. Соответствующее сообщение появилось на сайте университета.

Так, студентов попросили задержаться в Северной столице до 2 марта. Для них составят соответствующий график зачетов и экзаменов. Кроме того, студентам предложили дистанционное обучение.

Отмечается, что студентов, которые недавно приехали из Китая попросили не посещать ВУЗ.

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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