Скакунчики проявили себя также, как показывают люди в фазе быстрого сна.

Ученые впервые увидели, как дремлют пауки. Об этом говорится в опубликованном на сайте PNAS научном исследовании. Специалисты изучали поведение скакунчиков Evarcha arcuata, у которых выявили фазу, аналогичную человеческой фазе быстрого сна. В этот период у пауков наблюдались непроизвольные сокращения конечностей.

Напомним, что но ночам пауки-скакунчики висят вниз головой на паутине. Эксперты сделали предположение о том, что в этот период времени беспозвоночные спят. Они обратили внимание на подергивания конечностями, так как для фазы быстрого сна характерны движения частями тела и глазными яблоками. В своей новой работе ученые проверили поведение пауков во время отдыха. Для более удобного отслеживания фазы для исследования были отобраны молодые особи, у которых есть прозрачный покров.

В результате анализа оказалось, что фаза аналога быстрого сна у пауков длилась 77 секунд. Она повторялась каждые 17 минут. Со временем продолжительность периодов движения глазными трубками увеличивалась. При этом в период активности глазные трубки пауков оставались неподвижными.

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Фото и видео: www.pnas.org