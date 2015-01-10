Ученые впервые показали на видео, как танцует ДНК

С помощью видеозаписи удалось разглядеть все движения этой макромолекулы внутри клетки.

Исследователям из университетов Йоркшира удалось впервые в истории получить видеоизображения "танцующих" ДНК. Об этом сообщило издание phys.org.

С помощью видеозаписи удалось разглядеть все движения этой макромолекулы внутри клетки. Оказалось, что когда ДНК принимает причудливые формы, это привлекает к ней другие молекулы и так происходит связывание ДНК.

Видео в сочетании с компьютерным моделированием позволило увидеть двойную спиральную структуру ДНК и каждый отдельный атом.

Ранее Политех и Институт общей генетики Вавилова подписали соглашение о сотрудничестве.

Видео: www.dailymail.co.uk