Политех и Институт общей генетики Вавилова подписали соглашение о сотрудничестве

Политех и институт Вавилова вместе сделают открытие мирового уровня

В среду, 10 февраля, в политехническом университете Петра Великого прошла пресс-конференция, на которой обсудили разработку новой биологической теории, компьютерную геномику и вирому человека. Отмечается, что над проектом также работает Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН).

Институты заключили соглашение: его подписали ректор СПбПУ академик Андрей Рудской и директор ИОГен РАН член-корреспондент РАН Александр Кудрявцев. По словам Рудского, учене смогут выйти на наноуровень, заняться сверхтонкими вещами, которые без участия института генетики были невозможны. Академик также надеется, что в скором времени результаты, которых добьются ученые, признает международное сообщество.

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