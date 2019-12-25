СПбГУ разобрал экспозицию об Ахмеде Заки-Валиди после демонтажа бюста

В прокуратуре считают, что Валиди был связан с экстремистской деятельностью.

В Санкт-Петербургском государственном университете разобрали экспозицию об ученом-востоковеде А.-З. Валиди. Информация об этом содержится на сайте университета. Вопрос поднимался на ректорском совещании 1 февраля.

Сначала в СПбГУ прошло совещание с участием представителей прокуратуры, должностных лиц СПбГУ и представителя восточного факультета. 24-го января демонтировали бюст востоковеда Валиди после требования прокуратуры Василеостровского района, он находился на территории филологического факультета. Бюст направили на хранение.

Также в вузе сняли со стены табличку "Центр тюркских исследований имени А.-З. Валиди". Юридически в Университете ее никогда не существовало. Экспозицию об ученом, которая была в учебной аудитории, разобрали, а научные экспонаты направили на хранение.

В СПбГУ поступило несколько обращений от общественных организаций и граждан. Оценки разные, порой прямо противоположные. говорится в сообщении пресс-службы Университета.

Напомним, убрать памятник потребовала прокуратура Петербурга. В ведомстве уверены, что его наличие на территории университета "противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым".

В годы Великой Отечественной войны лидер башкирского национального-освободительного движения распространял идеи о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными.

Фото: Piter.TV