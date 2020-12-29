Прокуратура выявила нарушения в установке бюста Ахмет-Заки Валиди в СПбГУ

Памятник могут снести из-за законодательства о противодействии экстремизму.

Во вторник, 19 января, Санкт-Петербургский государственный университет получил от городской прокуратуры представление о принятии незамедлительных мер по устранению нарушений, который были выявлены при установке бюста востоковеду Ахмет-Заки Валиди Тугана.

Памятник лидеру башкирского национального-освободительного движения поставили летом в 2008 году. Сообщается, что это был подароr Башкирии университету, где есть Восточный факультет с тюркским направлением. Через много лет вуз получил письмо о целесообразности установки данного бюста. В сентябре 2019 года администрация университета попросила прокуратуру помочь решить вопрос. В ходе проверки выяснилось, что памятнику не место в учебном заведении.

Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением говорится в представлении надзорного органа

В прокуратуре города уверены, что наличие памятника и музея на территории университета "противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым".

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Фото: Piter.TV