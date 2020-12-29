КГИОП добивается восстановления незаконно снесенного исторического здания на Днепропетровской

Собственником здания является РЖД.

Петербургский комитет по госиспользованию и охране памятников подал иск в Арбитражный суд города, намереваясь добиться от ОАО "РЖД" восстановления незаконно снесенного здания. Как напомнили в пресс-службе КГИОП, постройка находилась на Днепропетровской улице, 2В и, хотя не стала объектом культурного наследия, считалась исторической из-за даты постройки – до 1917 года.

В комитете отреагировали на информацию в СМИ о начале демонтаже здания и подтвердили опасения на рабочем выезде. Чиновники отметили, что на данной территории снос исторических зданий был запрещен вовсе, а аварийных конструкций, положенных к демонтажу, не было. К тому же, в комитет не поступало никаких документов для выдачи заключения проводимых работ требованиям.

После предписания о приостановке работ КГИОП возбудил против РЖД административное дело, которое направил в Смольнинский районный суд. 18 января новый иск направился уже в Арбитражный суд. КГИОП потребовал от РЖД восстановить внешний облик снесенного здания, в противном случае комитет просил взыскать с организации 100 тысяч рублей.

Также РЖД обяжут восстановить поврежденную лепнину на Витебском вокзале в Петербурге.

Фото: пресс-служба КГИОП