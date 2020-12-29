РЖД обяжут восстановить поврежденную лепнину на Витебском вокзале в Петербурге

Ранее потолки на вокзале закрыли гипроком.

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга обяжет РЖД прекратить несогласованные работы на Витебском вокзале, сообщили "Невские новости".

Сотрудники компании планировали сделать навесной потолок, который бы спрятал лепнину. В Смольном узнали о планах, комитет обяжет РЖД восстановить лепной декор потолков и демонтировать металлические профили через суд. Некоторое время назад ситуацией обеспокоились градозащитники, когда заметили, что потолки закрыты гипроком. Сотрудники вокзала, в свою очередь, пояснили, что закрыли лепнину для защиты пассажиров, на которых могут упасть фрагменты давно требующие реставрации.

Ранее мы писали, что стало известно расписание пригородных поездов "Лыжные стрелы".

Фото: Alex "Florstein" Fedorov / Википедия