Стало известно расписание пригородных поездов "Лыжные стрелы"

Они будут ходить каждую неделю.

С 17 января из Петербурга в Ленобласть отправятся специальные пригородные поезда "Лыжные стрелы". Пресс-служба АО "Северо-Западная пассажирская компания" опубликовала расписание электропоездов.

В направлении Шапки пассажиры отправятся в 10:25 с Московского вокзала. Электричка сделает остановку в Колпино в 10:51-10:52, а затем проследует до конечной станции, куда прибудет в 11:47. Обратно он отправится в 15:35 с остановками в Колпино (16:29) и Обухово (16:41).

В Орехово лыжники будут стартовать с Финляндского вокзала в 09:10, а на место приедут в 10:40. Обратный поезд отправится в 15:15 и прибудет на вокзал в 16:33. Он сделает трехминутную остановку в Девяткино (16:10).

Пригородные поезда будут курсировать 17, 23 и 31 января, 7, 14, 20, 28 февраля и 6, 14, 20 марта. Бесплатные билеты на электричку можно получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов Петербурга.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, где покататься на лыжах.

Фото: Piter.TV