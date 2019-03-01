Псковская школьница "заминировала" сеть продуктовых в Петербурге

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 мая в полицию от оператора службы "112" г. Пскова поступила информация о том, что им звонил мужчина и заявил о заминировании магазинов "Пятерочка" в Санкт-Петербурге.
249 сотрудников полиции осмотрели 443 магазина в городе и не обнаружили ни взрывчатые вещества, ни взрывные устройства. Было эвакуировано 479 человек из 37 магазинов, из 406 магазинов, по решению администрации, эвакуация не проводилась.
Сотруднии УМВД России по Псковской области задержали в дер. Барсуки Локнянского района Псковской области школьницу 2009 года рождения за ложный звонок.
Ранее мы сообщили, что дело "впавшего в депрессию" лжеминера поступило в петербургский суд.
Фото: Piter.tv
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