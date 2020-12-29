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Неизвестные грозились взорвать торговый центр, Конституционный суд и дом в Петербурге на выходных
Сегодня, 10:41
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nadezhda_sib

Неизвестные грозились взорвать торговый центр, Конституционный суд и дом в Петербурге на выходных

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Сотрудники ОВД осмотрели объекты, которые упоминали неизвестные.

Вечером 24-го января сразу двое злоумышленников грозились взорвать объекты в Петербурге. Одного из подозреваемых удалось задержать и доставить в отдел полиции, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Первое сообщение поступило на номер "112" около 19 часов от неработающего гражданина 1985-го года рождения. По словам мужчины, в его квартире на Маршала Блюхера, 65 находится бомба, которую он намерен взорвать. Через 15 минут на место прибыла полиция. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил звонок из хулиганских побуждений. 

В 66-м отделе полиции в отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

При осмотре опасных веществ и устройств не обнаружили. 

Затем, в 22 часа, на электронную почту УФСБ по Петербургу и области поступило сообщение от неизвестного. Он утверждал, что завербовал людей, и те могут взорвать 25-го января ТЦ "Питерлэнд" и здание Конституционного суда и Арбитражных судов. Злоумышленник скинул ссылки на страницы предполагаемых террористов в "ВКонтакте".

Правоохранители осмотрели судебные здания и судебный комплекс. Опасных веществ и устройств так же не было найдено. 

Фото: pixabay.com

Теги: заведомо ложное сообщение о преступлении, заминирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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VALPIMI Jaliese
Сегодня 11:25

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