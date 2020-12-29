В СПбГУ демонтировали бюст востоковеда Валиди после требования прокуратуры

Памятник стоял на территории вуза с 2008-го года.

СПбГУ убрал бюст востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тугана с дворика филологического факультета. На это обратила внимание "Фонтанка.ру".

Теперь на месте постамента с бюстом небольшая горка песка. Работы по демонтажу начались еще на прошлых выходных.

Напомним, убрать памятник потребовала прокуратура Петербурга. В ведомстве уверены, что его наличие на территории университета "противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым".

В годы Великой Отечественной войны лидер башкирского национального-освободительного движения распространял идеи о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными.

Фото: Википедия