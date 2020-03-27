Впервые медикам удалось омолодить опытные клетки по многим показателям.

Ученые впервые остановили старение клеток. Об этом сообщили исследователи из Стэнфордского университета в издании Nature. Ученые смогли получить омоложенный материл, который усиливал питательные вещества, а также избавился от клеточного мусора. Специалисты запустили механизм, который синтезирует ограниченное время определенные белки. В рамках эксперимента ученые научились заставлять клетку производить факторы Яманаки (особые белки, которые помогают в процессе развития эмбриона). При этом процессе удалось удалить клеточный мусор с ДНК, не допустив трансформации материала в плюрипотентную стволовую клетку.

В результате эксперимента многие факторы старения клетки начали откатываться назад. По многим признакам опытные клетки нельзя было отличить от по-настоящему молодых. По одному из показателей опытные клетки оказались моложе на 1,5-3,5 года своих ровесников.

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