Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Люди с сердечно-сосудистыми проблемами умирают от коронавируса в 4,5 раза чаще.

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса. Об этом сообщили китайские ученые в публикации для JAMA Cardiology.

В работе утверждается, что существует связь смертности пациентов с коронавирусом и нарушениями работы сердца и сосудов. Исследователи напомнили, что проблемы с сердцем и сосудами оказались характерны для каждого пятого пациента в Ухане. В Китае считают, что именно этим фактором можно объяснить высокий уровень гибели людей во время госпитализации. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями болезнь протекала в гораздо более тяжелой форме. У "сердечников" в десять раз чаще развивались тяжелые формы пневмонии

Предположительно, причина этого кроется в работе фермента АПФ 2. К данному заключению медики пришли после анализа анамнеза 400 пациентов с выявленным COVID-19 в Ухане. Зараженные наблюдались с 20 января по 10 марта.

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем.

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