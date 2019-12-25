Ученые выявили у страха позитивный эффект

Он вызывает в организме человека определённые реакции.

Ученые из датского Орхусского униврситета выявили у страха позитивный эффект. Об этом говорится в исследовании, публикация которого приурочена к Хэллоуину, пишет Sciencepop.

Специалисты изучали – зачем люди смотрят фильмы ужасов или ходят в комнаты страха, тем самым подвергая себя стрессу. Для эксперимента отобрали 110 человек. У них на запястьях были напульсники, которые замеряли показатели пульса. Испытуемые проходили 50-комнатный дом с приведениями, после чего учёные спрашивали у них ощущения и замеряли показатели.

Выяснилось, что страх вызывает в организме человека определённые реакции – например, учащённое сердцебиение. Это позволяет на время отключиться от нормального физиологического состояния. Учёные отмечают, что подобные практики могут таить в себе опасность при длительном нахождении в страхе, так как он может вызвать ощущение подавленности.

Специалисты пришли к выводу, что небольшие стрессовые факторы делают чувство страха приятным, однако злоупотребление может привести к ужасным последствиям для организма.

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