Оппозиционер рассказал о своем состоянии, когда находился в немецкой клинике "Шарите".

Алексей Навальный описал ощущения в коме. О них российский оппозиционер заявил в интервью блогеру Юрию Дудю. Ролик опубликован на YouTube-канале. По словам гостя программы, он находился "в полной отключке", получал медицинские препараты и видел галлюцинации.

18 дней я был жестко на наркоте, потом меня снимали с этой наркоты. Поэтому я испытал полусмерть, потом кому, а потом еще и наркотические галлюцинации, весь этот наркотрип, прям как в Пелевине или в "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Алексей Навальный, российский оппозиционер

Политик отметил, что он чувствовал себя не так, как это описывается в книгах, а "очень плохо".Навальный добавил, что не понимает, как кто-то может платить деньги за то, чтобы принимать наркотические вещества.

Дмитрий Киселев предложил судить Алексея Навального за клевету.

Видео: YouTube / вДудь