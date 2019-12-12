У дремлющих днем возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Как и у тех, кто спит долго.

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна. Те, кто спит днем по девять и более часов, больше других подвержены риску инсульта. К такому выводу пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе от EurekAlert!

Эксперты изучали состояние 31,7 тысяч человек на протяжении шести лет. В рамках работы 8% участников спали днем по 90 минут, еще 24% - по девять часов ежедневно. У последних чаще наступали инсульты. Разница составляет 23% по сравнению с теми, кто спал по семь-восемь часов. Также более частные инсульты зарегистрированы у 85% участников тестов, кто долго спал и дремал в течение дня. Ранее у испытуемых не было зафиксировано проблем со здоровьем.

Ранее Piter.tv писал о том, что большинству россиян не хватает времени на сон.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

