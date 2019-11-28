Опрос: большинству россиян не хватает времени на сон

Спать рекомендованные 8 часов удается только каждому третьему россиянину.

Эксперты в ходе проекта Здоровье Mail.ru узнали, что большинство россиян не высыпаются. Об этом сообщило РИА Новости.

Спать рекомендованные 8 часов удается только каждому третьему россиянину. Времени на сон не хватает 53% опрошенных, из них 30% россиян страдают от бессонницы. Еще 27% заявили, что заняты неотложными делами и 22% работают допоздна.

Если не удаётся уснуть, 50% просто лежат в темноте, 28% смотрят кино, читают или слушают музыку, 36% лежат с телефоном. Снотворное при этом принимают только 4% россиян.

Чаще всего россияне поздно ложатся и рано встают, 21% опрошенных просыпаются раньше 6 утра, 40% в период с шести до семи утра, после семи встают 39% россиян.

В исследовании приняли участие 7 866 российских пользователей.

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Видео: YouTube/ BRIGHT SIDE