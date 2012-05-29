Крымский кардиолог назвал опасные позы для сна

Самая опасная поза – сон "сидя".

Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал самые вредные позы для сна.

Так специалист рассказал, что спать на боку очень вредно для позвоночника, сон на животе повышает внутрибрюшное давление. Лучше всего спать на боку, а самая опасная поза – сон "сидя", так как в этот момент увеличивается внутрибрюшное давление и нагрузка на сердце, из-за этого возникают отеки.

Также кардиолог отметил пользу дневного сна, так как при этом снижается риск сердечных заболеваний. Еще Садовой также посоветовал "набирать" достаточное количество часов сна, так как это рекомендовано и вполне доступно.

Ранее врач рассказали, как избавиться от дневной сонливости на работе.

Видео: YouTube/ Tech School, 17Ninety