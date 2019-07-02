Врач рассказали, как избавиться от дневной сонливости на работе

Самый эффективный метод - power naps, то есть “короткие пересыпы”.

Эксперты рассказали об эффективных методах борьбы с сонливостью во время рабочего дня. Об этом сообщило РИА Новости.

Как отметили эксперты, человек должен в сутки спать 7-9 часов, но в будни дни эти часы сокращаются. Сон на выходных не компенсирует недостаток дня в обычные дни. Поэтому желание вздремнуть возникает из-за недосыпа и отсутствия режима сна.

Самый эффективный метод - power naps, то есть "короткие пересыпы". Нужно в течение дня несколько раз вздремнуть по 10 минут. Если отдых продлится более 30 минут, самочувствие может, напротив, ухудшиться. Также эксперты советуют кофеин или небольшие физические нагрузки.

Однако, если дневная сонливость беспокоит постоянно, это может говорить о проблемах со здоровьем. Для этого следует обратиться к врачу.

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Видео: YouTube/ Александра Лихачёва

YouTube/ BuzzFeedVideo