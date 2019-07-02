Более половины россиян будут работать во время отпуска

Также в ходе опроса выяснилось, что в каждой десятой компании начальство не одобряет уход сотрудников в отпуск.

Больше половины россиян планируют в отпуске заниматься работой (56%). Об этом сообщила "РГ" со ссылкой на исследования сервиса Работа.ру.

Каждый четвертый участник опроса будет этим летом отдыхать на даче, еще 23% будут путешествовать по России и 17% поедут за границу. В санатории и пансионаты отправятся 4% опрошенных. Еще 31% россиян не определился с планами на отпуск.

Среди тех, кто планирует работать (56%), 17% будут проверять рабочую почту и общаться с коллегами, 16% будут работать как обычно, оформление отпуска просто формальность. Вынуждены включаться в выполнение рабочих задач во время отпуска 15% россиян, сами не хотят выпадать из рабочего процесса 5% и 3% хотят доделать некоторые рабочие дела.

Также в ходе опроса выяснилось, что в каждой десятой компании начальство не одобряет уход сотрудников в отпуск. Еще 36% относятся к этому нейтрально.

Опрос: "Чаще всего супруги в отпуске ссорятся из-за работы".

Видео: YouTube/ Pietro Vettore