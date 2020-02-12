Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов

Исследования продолжаются.

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм сразу от множества вирусных инфекций. Результаты исследования опубликовал журнал Cell Reports.

Исследования проводили американские специалисты из Массачусетской больницы общего профиля и ученые из Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге. Специалисты пришли к выводу, что для большей части вирусов уязвимым местом является белок AGO4 семейства Argonaute. Этот белок обладает уникальным противовирусным действием.

Эксперименты на мышах показали, что чем ниже был уровень этого белка, тем больше клетки были подвержены вирусному инфицированию. По мнению ученых, при повышении уровня AGO4 иммунная система будет укрепляться. Исследования будут продолжены, так же ученым предстоит выяснить, как повысить активность AGO4 для усиления защиты от вирусных инфекций.

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