Исследование провели ученые Калифорнийского университета в Беркли.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что ученые нашли способ остановить старение. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Исследование провели ученые Калифорнийского университета в Беркли. Ученые выяснили, в организме человека существует особый белковый комплекс — молекулярный переключатель. Как оказалось, отключение этого комплекса может замедлить процессы старения.

Кроме того, результаты этого исследования помогут в разработке методов, которые предотвратят Альцгеймер и Паркинсон.

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Видео:SAIT/YouTube