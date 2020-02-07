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Ученые нашли способ остановить старение

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Исследование провели ученые Калифорнийского университета в Беркли.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что ученые нашли способ остановить старение. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Исследование провели ученые Калифорнийского университета в Беркли. Ученые выяснили, в организме человека существует особый белковый комплекс — молекулярный переключатель. Как оказалось, отключение этого комплекса может замедлить процессы старения. 

Кроме того, результаты этого исследования помогут в разработке методов, которые предотвратят Альцгеймер и Паркинсон.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае нашли промежуточного "хозяина" коронавируса.

Видео:SAIT/YouTube

Теги: здоровье, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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