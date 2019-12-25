Специалисты провели для этого эксперимент.

Американские ученые выяснили, где нежелательные мысли "прячутся" в мозге. Специалисты провели эксперимент при участии 15 человек. Каждому из испытуемых предложили представить любой продукт питания. Затем в течение 20 секунд участники должны были исключить из своей головы любые образцы, связанные с данным объектом.

Оказалось, что восьми участникам удалось уничтожить возникший в голове образ. При сканировании их мозга установлено, что добровольное размышление о двух продуктах питания активизировало у них левую часть мозга. При этом правое полушарие активно функционировало в тот момент, когда происходил процесс подавления мыслей.

Полученный результат дает новые нейтронные доказательства природы подавленных мыслей. Ученые также уточнили, что содержание человеческих мыслей существует в определенной степени скрыто от остального сознания.

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